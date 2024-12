Após cirurgia, zagueiro vai perder o começo da temporada no Juventude

Zagueiro Rodrigo Sam está fora da pré-temporada alviverde. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O técnico Fábio Matias não contará com o zagueiro Rodrigo Sam na pré-temporada e nem para os jogos da primeira fase do Gauchão. O atleta passou por uma cirurgia, no último domingo, para tratar de uma lesão no púbis.

A recuperação pode levar até três meses. Assim, o atleta deve ficar à disposição para os jogos somente no mês de março, mas o tempo pode ser menor. A expectativa é que a redução das dores ocorra ao longo do período, mas processo ser mais rápido dependendo de como o corpo irá reagir ao tratamento.

Sam virou desfalque do time nas últimas rodadas do Brasileirão. O defensor atuou pela última vez na vitória, de virada, sobre o Bahia, no dia 9 de novembro. Depois, ele não entrou mais em campo.

O Juventude chegou a fazer um tratamento conservador, que foi conduzido pelo departamento médico para o atleta poder se reabilitar. Contudo, as dores eram fortes.