Titular do Juventude em 2024, goleiro acerta com o Vitória

Goleiro Gabriel Vasconcellos encerrou seu vínculo com Verdão. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O goleiro Gabriel Vasconcellos não vai permanecer no Juventude para a temporada de 2025. O atleta está acertado com o Vitória para o ano que vem.

O Juventude tinha a intenção de renovar com o jogador que pertence ao Coritiba, mas esbarrou no poder financeiro. O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou ao Globo Esporte da Bahia que a negociação irá envolver a ida de um jogador do time de Salvador para a cidade de Curitiba.

— Estamos com um goleiro com quase tudo acertado. Entre o Vitória e o jogador, sim. Mas também envolve troca de jogadores. O Vitória está mandando jogador para esse clube. Nesse momento, já escolheu o jogador e está conversando com esse jogador. Depende do Coritiba — contou Fábio Mota.