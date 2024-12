O mais novo contratado do Verdão foi anunciado nesta quarta-feira (18). O goleiro Marcão é o segundo reforço do Juventude para a temporada de 2025.

O atleta defendeu o Amazonas nesta temporada e foi destaque na campanha do time pela Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro atuou em 34 jogos e sofreu 31 gols.

— Estou muito feliz e motivado por poder defender as cores do Juventude. A torcida Jaconera pode ter certeza de que nunca faltará empenho e trabalho de minha parte. Vamos juntos em busca dos objetivos para 2025 — disse Marcão.

Iniciando sua carreira na Itália, o goleiro de dupla cidadania, italiana e brasileira, veio para o Brasil atuar no futebol apenas 11 anos depois de sua estreia, pelo Paranavaí (PR). Em 2018 e 2019, jogou em solo gaúcho pelo Brasil de Pelotas. Marcão se apresenta no time alviverde no dia 3 de janeiro, para o início da pré-temporada.