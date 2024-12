Espanyol e Valencia empatam (1-1); Villarreal segue sem vencer

Espanyol (18º) e Valencia (20º) empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (18) em Barcelona, resultado que não ajuda nenhum dos dois na luta para fugir do rebaixamento, em um jogo da 13ª rodada que havia sido adiado.

Este duelo e o Villarreal-Rayo Vallecano (12ª rodada), que também terminou nesta quarta-feira com um empate em 1 a 1, tiveram de ser postergados no início de novembro devido às graves inundações que o sudeste da Espanha sofreu no final de outubro, e que deixaram mais de 200 mortos.

Com o desenrolar do campeonato espanhol, o duelo adiado se tornou uma primeira 'final' pela permanência para 'pericos' e 'chés', mas no final tiveram de se contentar com a distribuição dos pontos.

Javi Puado colocou os donos da casa em vantagem pouco antes do intervalo (44') mas com apenas dois minutos do segundo tempo, Diego López (47') deixou tudo igual novamente.

O Valencia continua em último lugar com 11 pontos, embora ainda tenha pendente um duelo contra o Real Madrid que também foi adiado. Valladolid (19º com 12 pontos) e Espanyol (18º, 15) completam a zona de rebaixamento.

Já o Villarreal lutava por melhores posições mas acumula uma série de cinco jogos consecutivos sem vencer em LaLiga (3 empates e 2 derrotas), além da eliminação no dia 4 de dezembro da Copa do Rei ao perder para o modesto Pontevedra, time da quarta divisão espanhola (1ª RFEF).

Nesta quarta-feira, na partida em casa contra o Rayo Vallecano (12º), começou em desvantagem após o gol de Álvaro García (20'), e depois teve que resistir durante uma hora com um jogador a menos devido ao cartão vermelho direto mostrado ao zagueiro francês Willy Kambwala (32') após uma entrada feia sobre Óscar Valentín.

Apesar deste revés, o 'Submarino Amarelo' conseguiu empatar nos acréscimos da primeira etapa, com um gol de Ayoze Pérez (45'+1).

Com 27 pontos, o Villarreal (5º) está a seis do 'Top 4' que atualmente é fechado pelo Athletic Bilbao, embora a equipe amarela tenha disputado um jogo a menos que os bascos.

--- Resultados dos jogos da Liga Espanhola que haviam sido adiados no início de novembro e classificação:

- Quarta-feira:

Adiado na 12ª rodada:

Villarreal 1 Ayoze Pérez (45'+1)

Rayo Vallecano 1 Álvaro García (20')

Adiado na 13ª rodada:

Espanyol 1 Puado (44')

Valencia 1 Diego López (48')

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. FC Barcelona 38 18 12 2 4 50 20 30

2. Atlético Madrid 38 17 11 5 1 31 11 20

3. Real Madrid 37 17 11 4 2 37 16 21

4. Athletic Bilbao 33 18 9 6 3 27 16 11

5. Villarreal 27 17 7 6 4 29 28 1

6. Mallorca 27 18 8 3 7 18 21 -3

7. Real Sociedad 25 17 7 4 6 16 11 5

8. Osasuna 25 17 6 7 4 22 25 -3

9. Betis 24 17 6 6 5 20 21 -1

10. Girona 22 17 6 4 7 23 25 -2

11. Sevilla 22 17 6 4 7 18 23 -5

12. Rayo Vallecano 21 17 5 6 6 19 20 -1

13. Celta Vigo 21 17 6 3 8 25 28 -3

14. Las Palmas 19 17 5 4 8 22 27 -5

15. Leganés 18 17 4 6 7 15 23 -8

16. Getafe 16 17 3 7 7 11 14 -3

17. Alavés 16 17 4 4 9 19 28 -9

18. Espanyol 15 17 4 3 10 16 29 -13

19. Valladolid 12 17 3 3 11 12 34 -22

20. Valencia 11 16 2 5 9 14 24 -10