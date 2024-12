Padre vira réu por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil em Guaíba

A Justiça aceitou, na terça-feira (17), a denúncia do Ministério Público (MP) contra o padre Diego da Silva Correa no caso do estupro de vulnerável de uma menina de 10 anos em Guaíba, na Região Metropolitana. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), ainda não há previsão para o início da fase de instrução, e o processo segue em sigilo.