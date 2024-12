Operação que investiga caça ilegal de animais silvestres na Rota do Sol cumpre mandados em Caxias do Sul

Carcaças de animais silvestres, pássaros em gaiolas sem autorização e 10 armas de fogo foram apreendidas em operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (18). Equipes da Delegacia do Meio Ambiente (Dema), com apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e policiais da 8ª Delegacia Regional de Caxias do Sul (8ª DPRI), cumpriram cinco mandados de busca e apreensão no município e em Terra de Areia, no Litoral Norte.