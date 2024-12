Polícia Civil prende homem suspeito de participar de esquema de telentrega de drogas em Bento Gonçalves

Com o preso, os policiais localizaram 17 porções de cocaína, 23 porções de maconha e R$ 160 em espécie.

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil de Bento Gonçalves , na tarde desta quarta-feira (18), por suspeita de participar de um esquema de telentrega de drogas . Segundo as investigações, ele era responsável pela distribuição do entorpecente ao consumidor final.

O homem foi monitorado e abordado pelos agentes no bairro Cidade Alta. Com o preso, os policiais localizaram 17 porções de cocaína, 23 porções de maconha e R$ 160 em espécie. A motocicleta utilizada no esquema também foi apreendida. O homem foi encaminhado à delegacia.