Caxias do Sul ganha novos controladores do sistema de cercamento eletrônico

Cinco novos pontos de Caxias do Sul estão recebendo câmeras e radares para reforçar o sistema de cercamento eletrônico . Os aparelhos estão em fase de instalação e já foram posicionados em ruas como Vinte de Setembro e Duque de Caxias, no núcleo central. A expectativa é de que todos os aparelhos estejam implantados nos próximos dias.

Os identificadores são compostos de câmeras capazes de ler as placas e medir a velocidade de veículos que passam pelos pontos onde estão instalados. Os dados são cruzados com os bancos de dados das forças de segurança e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), permitindo, entre outras ações, verificar veículos roubados ou furtados. Também é possível traçar um histórico dos locais por onde um veículo passou em determinado período. Caxias já tem equipamentos do tipo operando em 17 pontos e todos os dados são recebidos no Centro Integrado de Operações (Ciop).