Avião pega fogo após sair da pista e bater em casa na Argentina; duas pessoas morreram

Um avião privado saiu da pista após pousar no aeroporto de San Fernando, na Argentina, atingiu uma casa e pegou fogo nesta quarta-feira (18). O acidente causou a morte de duas pessoas que estavam na aeronave, informou o g1.

Testemunhas informaram as autoridades locais que a aeronave deixou a pista, colidiu contra uma cerca e invadiu uma residência próxima do aeroporto. Uma mulher estava dentro da casa, mas não ficou ferida. As causas do acidente ainda serão investigadas.

As vítimas seriam os dois pilotos da aeronave, um jato modelo Challenger 300 que decolou de Punta del Este, no Uruguai. O destino seria Buenos Aires, capital argentina, localizada cerca de 20 quilômetros de distância do local do acidente.

A aeronave era privada e havia sido alugado pela família que é dona do banco argentino Macro. Informações preliminares da imprensa local indicam que o jato deixou passageiros no Uruguai e retornava à Argentina apenas com os dois tripulantes a bordo.