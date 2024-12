Municípios da Serra receberão 3,5 mil doses da nova vacina contra a covid-19 a partir desta quarta-feira; Caxias terá a maior quantidade

Imunizante Serum é produzido por um laboratório indiano e já é usado nos Estados Unidos e Reino Unido. Alina Souza / SES/ divulgação

A 5ª Coordenadoria Regional da Saúde (5ª CRS) distribui nesta quarta-feira (18) 3,5 mil doses de um novo tipo de vacina contra a covid-19 para municípios da Serra. Trata-se do imunizante Serum, produzido por um laboratório indiano. Caxias do Sul receberá o maior quantitativo, com 1,3 mil doses, seguida por Bento Gonçalves (300) e Farroupilha (200). A vacina é destina para pessoas acima de 12 anos.

As doses chegaram ao Estado no dia 6 de dezembro e começaram a ser distribuídas ao municípios gaúchos na última sexta-feira (13). Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), estudos demonstram segurança e eficácia de 90% da vacina contra casos sintomáticos em adultos. Outras vantagens, de acordo com a pasta, são maior prazo de validade, transporte e conservação simples (2°C a 8°C).

A vacina Serum já é usada nos Estados Unidos e no Reino Unido. Em Caxias do Sul, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as doses devem estar disponíveis possivelmente a partir do dia 27. Atualmente, os imunizantes contra a covid-19 são ofertados somente nas segundas e sextas-feiras nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Centro de Saúde, Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Reolon e Vila Ipê.

Quem pode receber a vacinação contra covid-19

Idosos

Esquema: uma dose a cada seis meses (independentemente da quantidade de doses prévias recebidas)

Imunizantes: Moderna, Pfizer ou Serum (conforme disponibilidade)

Gestantes

Esquema: uma dose em qualquer momento da gestação e em cada gestação (independentemente da quantidade de doses prévias recebidas)

Imunizantes: Moderna Pfizer ou Serum (conforme disponibilidade)

Crianças de seis meses a menores de cinco anos

Imunizantes: Pfizer ou Moderna (conforme disponibilidade)

Vacina Moderna: duas doses (intervalo de quatro semanas após a primeira)

Vacina Pfizer: três doses (segunda com intervalo de quatro semanas após a primeira e a terceira oito semanas após a segunda)

Esquemas deverão ser feitos priorizando o uso do mesmo imunizante

Crianças nesta faixa etária que não completaram o esquema primário dentro desse período, ao completarem 5 anos de idade serão considerados vacinados e terão seu esquema encerrado se tiver pelo menos uma dose.

Vacinação especial*

Esquema: uma dose anual (independentemente da quantidade de doses prévias recebidas)

Imunizantes: Moderna Pfizer ou Serum (conforme disponibilidade)

Pessoa com idade entre 5 e 59 anos que não fazem parte dos grupos especiais e nunca foram vacinadas (nenhuma dose) poderão receber uma dose.

*Grupos especiais

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência

Pessoas imunocomprometidas

Indígenas vivendo em terra Indígena

Indígenas vivendo fora da terra Indígena

Ribeirinhos

Quilombolas

Puérperas

Trabalhadores da saúde

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com comorbidades

Pessoas privadas de liberdade

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

Pessoas em situação de rua

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde.