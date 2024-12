Atalanta e Roma vencem e avançam às quartas de final da Copa da Itália

O atual líder da Serie A, a Atalanta, e a Roma se classificaram para as quartas de final da Copa da Itália nesta quarta-feira (18), ao derrotarem respectivamente Cesena e Sampdoria, dois times da segunda divisão italiana.

A 'Dea' atropelou o Cesena (6-1), atualmente 5º da Serie B, enquanto a Roma também venceu com autoridade, no seu caso a tradicionalíssima Sampdoria (4-1), que vem sofrendo no campeonato, onde ocupa apenas o 15º lugar.