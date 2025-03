Daniela Mercury e Tony Salles trocam farpas no Carnaval de Salvador: "Ficou feio"

Artistas se apresentaram no circuito Barra-Ondina na madrugada desta terça-feira (4). Instagram / Divulgação

Em meio à programação de Carnaval em Salvador, uma discussão no circuito Dodô (Barra-Ondina) marcou a madrugada desta terça-feira (4). Daniela Mercury e Tony Salles se desentenderam quando o trio elétrico do cantor se aproximou demais do da cantora.

Perto de 1h da manhã, Daniela percebeu que os carros estavam muito próximos, o que poderia interferir na qualidade do som e no desfile. A rainha do axé parou de cantar e dirigiu reclamações a Tony no microfone:

— Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu Tony?

A artista estava no meio da apresentação do clássico Maimbe Danda.

— Respeite que não sou moleca, rapaz. Ficou feio, viu bicho — completou.

Programação atrasada

Tony respondeu às críticas sem citar diretamente o nome da cantora. Ele disse que a programação estava atrasada, e por isso pediu para o veículo ir mais rápido.

— A gente está um pouco corrido hoje. Eu peço mil desculpas a vocês, porque atrasou muito a saída lá e vocês precisam de uma explicação — justificou.

Para o artista, seria "falta de respeito" segurar o desfile e impedir que o trio elétrico cumpra com o percurso. Tony também avisou que tinha outro show depois da programação, em um camarote.

— Mil desculpas a vocês, que estão aqui esperando, mas a gente está passando rápido, porque tem um camarote esperando a gente e é comprometimento o nome disso.

Tony Salles, 44 anos, é um cantor pop famoso por sucessos como Pulseirinha Vip, Vetinha e Aposta, que foi vocalista da banda Parangolé. É também marido da dançarina Scheila Carvalho.

Sem resolução

A discussão só terminou quando o desfile de Daniela chegou ao fim. Antes de se despedir dos foliões, a cantora disse para o público "curtir o Tony".

Em nota enviada ao g1 por Malu Verçosa, empresária e esposa da artista, a confusão em Salvador seria um "desrespeito, principalmente com o público". Ela atribuiu o atraso ao próprio Tony.

"O trio do cantor Tony Salles veio colado no nosso trio a partir do Cristo da Barra até Ondina, atrapalhando o desfile ao ponto de fazer Daniela parar de cantar em alguns momentos", continuou. "E ele justifica dizendo que estava atrasado pro show no camarote. Chegasse no horário então. Quem tem compromisso, não atrasa".