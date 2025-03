Juventude anuncia saída de Fernando Rech e nome do novo Diretor-Executivo das Categorias de Base 

Diego Ziegg está no Verdão desde 2024 como gerente administrativo na base. Juventude / Divulgação

O Juventude anunciou uma troca importante nas categorias de base. O ídolo formado na casa, Fernando Rech, está de saída do cargo de diretor-executivo para o Inter e, em seu lugar, Diego Ziegg assume o posto.

Após três anos à frente da base alviverde, onde fez parte das conquistas do Campeonato Gaúcho sub-15 e sub-17 e da Liga Serrana sub-19 e sub-15, Fernando Rech tem um acerto para exercer a mesma função no Inter.

Fernando Rech estava na função há três anos. Juventude / Divulgação

— Quando trouxemos o Fernando para comandar o dia a dia da nossa base, sabíamos da capacidade, da experiência e do empenho que ele dedicaria. E é claro que o mercado do futebol monitora um profissional assim, principalmente quando o trabalho é desenvolvido com sucesso. Só podemos desejar boa sorte a ele, alguém que tem sua história amplamente ligada ao Juventude e que sempre terá as portas abertas — destacou Jones Biglia, vice-presidente de futebol das Categorias de Base.

Quem assume a função deixada por Fernando é Diego Ziegg, atual Gerente Administrativo das Categorias de base. Diego Ziegg chegou ao Verdão em 2024 e acumula passagens de destaque pelo interior do estado, como no Ypiranga, Passo Fundo, Avenida e Novo Hamburgo, onde foi Campeão Gaúcho como diretor-executivo do elenco profissional.