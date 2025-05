Juventude enfrenta o Cruzeiro pela Série A do Brasileirão sub-20

Time alviverde está na quinta colocação na tabela do Nacional.

Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Juventude enfrenta o Cruzeiro, nesta quarta-feira (14), às 15h, no Estádio Homero Sodatelli, em Flores da Cunha.

O Verdão está na quinta colocação, com 16 pontos, vindos de cinco vitórias e um empate. Os times chegam de derrotas fora de casa. Enquanto o Ju perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, a Raposa foi derrotada por 3 a 0 para o Palmeiras.

A campanha do time de Filipe Dias tem apenas três derrotas. Em casa, venceu todos os confrontos e mantém o aproveitamento de 100%.

Na primeira fase, os clubes se enfrentam em turno único, em 19 rodadas. Os times no G-8 passam para o mata-mata. Nas quartas e nas semifinais, as partidas são decididas em jogo único com mando da equipe de melhor campanha desde a primeira fase. Nas finais, será ida e volta.