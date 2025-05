Trump diz que Irã é maior força destrutiva do Oriente Médio, mas oferece 'um futuro melhor'

Em discurso durante o Fórum de Investimentos na Arábia Saudita, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas ao regime iraniano, classificando o Irã como "a maior força destrutiva do Oriente Médio". Segundo ele, o país "causou sofrimento em Gaza, Síria e Líbano" e "os Estados árabes estão focados na estabilidade, e o Irã no terror".

Apesar do tom confrontador, Trump disse estar aberto a negociações. "Estou aqui hoje não apenas para condenar as escolhas passadas dos líderes do Irã, mas para lhes oferecer um novo e melhor caminho em direção a um futuro muito mais promissor", afirmou. Segundo ele, "a decisão é inteiramente do Irã".