Os três jogadores do Juventude que mais receberam sondagens para deixar o clube após o Gauchão 

O Juventude continua sendo uma excelente vitrine para o futebol brasileiro e até do exterior. Após a disputa do Gauchão e da Copa do Brasil, alguns jogadores receberam sondagens para deixar o Alfredo Jaconi. E três deles são os mais cobiçados no mercado de transferências: Abner, Erick Farias e Ênio .

Já o atacante Erick Farias é quem tem mais chances de ser negociado e o interessado no futebol do atleta é o Ulsan, da Coreia do Sul. O jogador também ampliou seu contrato com o Ju até o fim de 2027, mas até pela necessidade de fazer caixa, com a eliminação precoce na Copa do Brasil; e pela idade do atleta, que já chegou aos 28 anos, em tempo ainda do clube ganhar uma valor significativo, a negociação pode ter um desfecho nas próximas horas.