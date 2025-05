Para manter invencibilidade, ACBF visita o Minas pela Liga Nacional 

Pedro Bianchini está na quinta temporada com a ACBF.

A ACBF volta a atuar pela Liga Nacional de Futsal nesta terça-feira (13), diante do Minas. O confronto será na Arena UniBH, em Belo Horizonte, às 20h, válido pela quarta rodada da competição.

O time de Carlos Barbosa está invicto neste começo de Liga. Na estreia, venceu o Blumenau, por 4 a 0, e depois foram dois empates com o Tubarão e o Esporte Futuro, ambos por 1 a 1. Com cinco pontos e um jogo a menos em relação aos adversários, a equipe treinada por Peri Fuentes ocupa a 10ª colocação, com 55% de aproveitamento.