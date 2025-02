Inter mira profissional do Juventude para assumir categorias de base

Fernando Rech é o elo entre profissional e base no Juventude.

O Inter já definiu um nome para ser o novo coordenador das suas categorias de base. Fernando Rech, do Juventude, tem conversas avançadas para ser contratado pelo Colorado.

Fernando Rech é coordenador técnico no Alfredo Jaconi e atua como elo entre o profissional e a base. Sua chegada servirá para substituir Jorge Andrade, que saiu em dezembro de 2024 para trabalhar como executivo do Coritiba.

Fernando tem 50 anos e, desde 2022, trabalha com as categorias de base do clube de Caxias. A expectativa é de que o negócio seja concretizado em breve.