Os números que animam e os que preocupam o técnico do Juventude para a disputa do Brasileirão

Sem jogos oficiais até o fim do mês, após as eliminações no Gauchão e Copa do Brasil, o grupo de jogadores do Juventude volta aos trabalhos nesta quarta-feira (5). O elenco terá praticamente uma nova pré-temporada pala frente, uma vez que a estreia no Brasileirão será apenas em 29 ou 30 de março, diante do Vitória, no Alfredo Jaconi.