Previsto para 2025, novo lote de vacina infantil contra covid-19 é adiantado e chega ao RS nesta quarta-feira

Serão recebidas 46 mil doses do imunizante direcionadas para o público de zero a cinco anos no Estado

