Exército confirma participação em ações de combate ao mosquito da dengue em Viamão

Em fevereiro do ano passado, militares do Exército participaram de ação para combater a dengue em Porto Alegre.

Militares do 19° Batalhão de Infantaria Motorizada (BIMTz), com base em São Leopoldo, irão passar por capacitação para ajudar a cidade de Viamão a diminuir a proliferação do mosquito transmissor da dengue. A medida foi acordada nesta sexta-feira (28) em reunião entre a prefeitura e o Comando Militar do Sul. Ao todo, 30 militares serão capacitados.