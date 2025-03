Com previsão de pico de casos de dengue na Páscoa, Viamão intensifica ações de combate à doença

Projetando que o número de casos de dengue atinja o pico na semana da Páscoa, a prefeitura de Viamão, na Região Metropolitana, intensificou as ações de combate à doença. Do começo do ano até sexta-feira (28), 1.065 pacientes haviam sido confirmados com a doença. A expectativa é que, após essa elevação, as infecções passem a reduzir.