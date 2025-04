Secretaria da Saúde do RS emite alerta epidemiológico para dengue e chikungunya

Aedes aegypti é o pernilongo que transmite ambas as doenças.

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), vinculado à Secretaria Estadual da Saúde (SES), emitiu nesta terça-feira (1º) um alerta epidemiológico sobre o aumento na circulação e no número de casos pelos vírus da dengue e da chikungunya no RS. O documento tem como objetivo reforçar as medidas de vigilância epidemiológica nos serviços de saúde.