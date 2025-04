Carazinho chega a 56 casos de Chikungunya, conforme novo alerta epidemiológico do Estado 

Doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. witsawat / stock.adobe.com

Nesta segunda-feira (31) o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) emitiu um novo alerta epidemiológico. O levantamento mostra que Carazinho, no norte do RS, chegou a 56 casos confirmados de Chikungunya. Ao todo, no Estado são 64 casos da doença.

Desde a última semana, quando ainda tinha 31 casos confirmados, Carazinho recebe apoio do CEVS para aplicação de fumacê nos bairros mais afetados. Além disso, o município também está usando a Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI) em alguns pontos.

À RBS TV, a bióloga da Vigilância em Saúde de Carazinho, Cassia Cecon, afirmou que os bairros mais afetados estão mapeados.

— A gente tem o mapeamento de todas as notificações que chegam até nós, delimita essa área de trabalho, faz a visita domiciliar à população, faz orientação, elimina depósitos, trata os depósitos. E, como a gente já tem essa confirmação de casos, é ampliado para aplicação de inseticida. Outra estratégia também em relação à aplicação de inseticida é o BRI, que é a Borrifação Residual Intradomiciliar, que é um inseticida seguro, ele é aplicado dentro dos imóveis e ele tem um efeito residual de aproximadamente quatro meses — explica.

Além de mostrar um aumento de 80,6% no número de casos em dez dias (desde a data do último levantamento), o documento desta segunda-feira também apontou que o município de Salvador das Missões, na Região Noroeste, também teve casos autóctones. A confirmação da doença se deu através de resultados de exames do Lacen. São três pacientes homens com idades entre 58 e 79 anos.