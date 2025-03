RS registra primeira morte por dengue em 2025; vítima é de Porto Alegre

Doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes.

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou, nesta quinta-feira (20), a primeira morte por dengue do RS neste ano . A vítima é uma mulher de 59 anos, moradora de Porto Alegre, que faleceu no último sábado (15) e tinha comorbidades.

O número de casos confirmados da doença em 2025 na Capital é de 1.010 , contabilizados até sábado, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Foram notificados 3.736 casos suspeitos. Um novo boletim epidemiológico será divulgado na primeira semana de abril. No mesmo período de 2024, foram 3.362 casos confirmados.

Ainda conforme a SMS, do total de casos confirmados, 937 são autóctones, ou seja, pacientes que foram infectados em Porto Alegre . Outros 23 foram infectados fora da Capital e 50 possuem local de infecção indeterminado.

As faixas etárias de 21 a 30 anos e de 31 a 40 anos apresentaram o maior número de casos confirmados e 54,7% do total são do sexo feminino.