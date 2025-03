Turquia: prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, tem prisão preventiva decretada e cargo suspenso

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, preso desde a última quarta-feira, 19, teve prisão preventiva ordenada por um juiz neste domingo, 23. Logo após o anúncio, o Ministério do Interior da Turquia suspendeu o cargo de Imamoglu como prefeito, em "medida temporária", conforme publicou o órgão na rede X. Ele é considerado o maior opositor do presidente do país, Recep Tayyip Erdogan.