Jornalista russa morre em explosão de mina em Belgorod

Uma jornalista de um canal de televisão estatal russo morreu na explosão de uma "mina inimiga" na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, anunciou a emissora nesta quarta-feira.

"Anna Prokofieva, correspondente de guerra do Pervy Kanal, morreu no exercício de sua profissão. Aconteceu na região de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, onde a equipe de filmagem [...] passou por cima de uma mina inimiga", afirmou a emissora pública.