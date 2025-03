Viamão enfrenta surto de dengue com 531 casos confirmados da doença

Técnico aplicando inseticida residual no combate à dengue. Cristiane Barcelos / Prefeitura de Caxias do Sul

Com 531 casos confirmados de dengue desde o começo do ano, Viamão busca conter o surto da doença. Segundo a prefeitura, o cenário é considerado atípico e delicado, com 95% dos diagnósticos concentrados nos bairros Paraíso, Augusta e Cecília. Não foram divulgadas informações sobre os fatores que possam estar associados à explosão de casos.

Pelo painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde (SES), é possível comparar a diferença na elevação de confirmações em relação a 2024. Na semana epidemiológica de 9 a 15 de março deste ano, a cidade contabilizou 152 pacientes com dengue, um aumento de 245% se comparado aos 44 do mesmo período do ano passado.

Desde fevereiro, a prefeitura está realizando mutirões de visitas domiciliares para controlar a proliferação do mosquito aedes aegypti, que é responsável pela transmissão da doença. Foram três ações do tipo até agora para orientar e eliminar focos nas casas.

A Secretaria de Obras também intensificou a remoção semanal dos pontos de descarte irregular de lixo, e equipes fazem aplicações de inseticida em áreas com casos suspeitos, com ampliação onde há confirmações.

Outra solução adotada é o uso da Tecnologia de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI), que faz uma aplicação de inseticida nas paredes das residências. De acordo com a prefeitura, a medida garante a proteção do ambiente de 4 a 6 meses e, quando realizada em 60% das residências de uma área, pode reduzir os casos de dengue em até 96%.