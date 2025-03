STJ decide que pais que se recusaram a vacinar os filhos contra covid-19 podem ser multados

Ministros analisaram o recurso de um casal contra decisão da Justiça do Paraná.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (TJ) decidiu, por unanimidade, que pais podem ser multados por se recusarem a vacinar os filhos contra a covid-19 após a recomendação e aprovação dos imunizantes pelas autoridades sanitárias.

De acordo com o portal g1 , na terça-feira (18), os ministros analisaram o recurso de um casal contra decisão da Justiça do Paraná que determinou o pagamento de multa de três salários-mínimos pela recusa de imunizar a filha.

Os pais alegaram que não podem ser punidos, já que não haveria obrigatoriedade porque o imunizante não estaria no Plano Nacional de Imunização. Os ministros seguiram o voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, pela rejeição do recurso.

A ministra ressaltou a obrigatoriedade da imunização infantil prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a relatora, a recusa violaria deveres do poder familiar.