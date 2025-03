Entenda a diferença do Mounjaro para outros medicamentos como Ozempic e Wegovy

Utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, o Mounjaro (tirzepatida) chegará ao Brasil no dia 7 de junho por até R$ 3.627,82 .

Trata-se de um diferencial na comparação com o Ozempic e o Wegovy , medicações semelhantes que atuam apenas no GLP-1.

Diferenças e problemas

Em julho de 2024, a revista científica JAMA Internal Medicine mostrou que, entre pacientes com sobrepeso e obesidade, a tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, é mais efetiva na perda de peso do que a semaglutida, do Ozempic e do Wegovy.