O Mounjaro, aprovado pela Anvisa em setembro de 2023, tem ganhado repercussão nas redes sociais recentemente com o apelido de "Ozempic dos ricos". O medicamento injetável com o ativo tirzepatida atua no tratamento do diabetes, assim como o Ozempic, mas tem uma ação duplicada no combate à doença, conforme explicam as endocrinologistas Janine Alessi e Melissa Barcellos Azevedo.