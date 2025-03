RS recebe 356 mil doses da vacina contra a gripe

Lote com vacinas partiu de Guarulhos (SP) para diversos Estados do país.

O Rio Grande do Sul já recebeu o primeiro lote de vacinas contra a gripe . A carga de imunizantes soma 356 mil doses e chegou no final da tarde desta sexta-feira (22). O envio foi feito no mesmo dia pelo Ministério da Saúde, a partir de Guarulhos (SP), a todos os estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

Segundo o ministério, o cronograma de distribuição nacional, que começou nesta sexta-feira, vai se estender até abril. Em razão das características do clima e da circulação do vírus, a região Norte do país receberá as vacinas no segundo semestre.