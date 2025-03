Dólar, EUA, agenda e mais pílulas da economia 24.03

Agenda

Banco Central divulga o relatório Focus, com previsões do mercado para a economia. É o primeiro após a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que elevou a taxa de juro Selic a 14,25%, sinalizando alta menor na próxima reunião.

O presidente Lula chegou ao Japão para uma agenda com foco em relações comerciais.

Bolsas sobem com sinais de que a próxima rodada de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá ser menos rígida com as importações.

Mais de 40 milhões de trabalhadores fizeram a simulação do novo crédito consignado para empregados da iniciativa privada de sexta-feira (21) até as 18h de domingo (23), informa o Ministério do Trabalho e Emprego.

Pílulas

Ibovespa subiu 0,30%, aos 132.345 pontos. Dólar subiu 0,73%, para R$ 5,71.

