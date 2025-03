Procuradoria francesa pede que ex-presidente Sarkozy seja declarado culpado de financiamento ilegal de campanha

O ex-presidente conservador (2007-2012) está sendo julgado por, supostamente, ter financiado sua campanha eleitoral de 2007, que o levou ao poder, com dinheiro do falecido ditador líbio Muammar Gaddafi, o que ele nega.

No segundo dia de audiência no caso do suposto financiamento líbio, a procuradoria estimou que, de fato, houve circulação de dinheiro em espécie na campanha de Sarkozy em 2007.