Cafeína faz bem? Conheça os benefícios e os riscos

Substância está presente no café.

Um dos estimulantes psicoativos mais consumidos no mundo, a cafeína é conhecida por aumentar o estado de alerta e melhorar o desempenho físico. No entanto, doses elevadas podem trazer riscos , principalmente para o coração.

A substância está presente em diversos alimentos consumidos no dia a dia — do tradicional cafezinho ao chimarrão, e até mesmo no chocolate.