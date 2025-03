Saiba que hábitos saudáveis podem ajudar a combater a depressão

Prática de atividades físicas ajuda a combater os sintomas depressivos. André Ávila / Agencia RBS

Ives Cavalcante Passos (*) e Flávio Kapczinski (**)

Mudar o estilo de vida pode ajudar na depressão? A ciência diz que sim. E mais: algumas mudanças no estilo de vida podem prevenir o surgimento de sintomas depressivos. Vários estudos científicos publicados recentemente endossam a prática de atividades físicas, a higiene do sono, a cessação do tabagismo e do uso de outras drogas como estratégias para combater a depressão.

A prevalência de um episódio depressivo ao longo da vida nos grandes centros urbanos do Brasil é de cerca de 16,8%. Essa prevalência é maior entre estudantes universitários, chegando a 25%.

Além disso, indivíduos com transtornos mentais, incluindo a depressão, perdem, em média, 10 anos de vida produtiva em comparação com a população geral. Essa perda é atribuída principalmente à aposentadoria precoce por invalidez e a períodos prolongados de desemprego.

O impacto sobre o indivíduo, seus familiares e a sociedade é grande, mas felizmente o tratamento da depressão é efetivo. Hoje, sabe-se que vários medicamentos e estratégias de psicoterapia são eficazes. E a boa notícia é que esse conjunto de intervenções tem se ampliado, com as mudanças no estilo de vida ganhando um papel proeminente no combate a essa doença.

Atividades físicas

Entre as mudanças que podemos adotar no dia a dia, a prática de atividade física se destaca. Em 2024, uma meta-análise que incluiu mais de 218 estudos demonstrou que a prática de atividades físicas, incluindo caminhada, corrida, ioga e treinamento de força, ajuda a combater os sintomas depressivos. A indicação é praticar de 30 a 40 minutos de exercícios, três a quatro vezes por semana.

Além disso, a prática de atividades físicas também pode prevenir o surgimento de um episódio depressivo. Em comparação com adultos sedentários, aqueles que praticavam 2,5 horas por semana de caminhada rápida tiveram uma incidência 18% menor de depressão, enquanto os que praticavam cinco horas semanais apresentaram uma redução de 25% no risco.

Por outro lado, o sedentarismo é um fator de risco para o surgimento da depressão. O comportamento sedentário está associado a um aumento de 49% no risco de depressão em pessoas com mais de 60 anos.

Qualidade do sono

A qualidade do sono é outro fator muito relevante. A higiene do sono refere-se a um conjunto de práticas que visam melhorar a qualidade do sono, o que pode ajudar no tratamento da depressão.

Algumas dessas práticas incluem dormir e acordar em horários regulares, incluindo nos finais de semana; criar um ambiente propício para dormir (escuro, silencioso e com temperatura adequada); evitar o consumo de álcool e bebidas estimulantes, como café e chimarrão, à noite; evitar trabalhar ou fazer atividades físicas à noite; evitar o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir (caso venha a utilizá-los, substituir a luz branca ou azul do dispositivo pela luz amarela, laranja ou vermelha); evitar usar a cama durante o dia.

Uso de substâncias

Com relação ao uso de substâncias, o tabagismo e o consumo de álcool e maconha têm sido associados a uma piora dos sintomas depressivos. A relação entre essas substâncias e a depressão parece ser bidirecional, com alguns indivíduos as utilizando, de maneira equivocada, na tentativa de aliviar os sintomas. No entanto, o uso dessas substâncias tende a agravar o quadro e aumentar a suscetibilidade à depressão. A recomendação, portanto, é evitá-las.

Diante dessas evidências, nosso grupo de pesquisa tem se dedicado a estudar os fatores que influenciam a saúde mental, combatendo o estigma e promovendo a conscientização sobre saúde mental no Brasil. Constituímos a Rede Nacional de Saúde Mental, que conduz estudos inovadores que beneficiam a sociedade. Acesse renasam.com, informe-se, melhore seus hábitos de vida e participe da batalha contra a depressão.

(*) Psiquiatra, professor de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), integrante do Programa Novos Talentos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina (ASRM) e membro afiliado da Academia Nacional de Medicina (ANM) e da Academia Brasileira de Ciências (ABC)

(**) Psiquiatra, pró-reitor de pesquisa e professor de Medicina da UFRGS. Membro titular da ASRM, da ANM e da ABC

