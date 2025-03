Confira a visita de vereadores à UPA Central de Caxias e outras notícias da política

Parlamentares foram recebidos por representante do Instituto Ideas

Integrantes da Comissão de Saúde da Câmara de Caxias estiveram na UPA Central na última semana verificando o funcionamento da unidade sob a gestão do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), que assumiu em fevereiro. A entidade disse que vai adquirir 20 novas poltronas para acompanhantes de pacientes dos 23 leitos disponíveis. Além disso, foram compradas 90 cadeiras, sendo 70 para a recepção, e 52 aparelhos de ar-condicionado.

Ainda na saúde, em viagem recente a Brasília, o presidente da comissão, vereador Rafael Bueno (PDT), recebeu sinalização positiva do ministério para a atualização de valores para os serviços de hemodiálise pelo SUS em Caxias . A pasta também apontou que deve auxiliar o hospital Pompéia na compra de 12 máquinas para os tratamentos, que hoje estão alugadas.

Iniciativas na prática

Voltando de Taiwan, onde participou de um dos maiores eventos de inovação e cidades inteligentes do mundo , o vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Néspolo, disse que é preciso começar a implementar, nos próximos meses, o que foi aprendido na Smart City Summit & Expo (SCSE).

— Com prudência, temos que começar a colocar em prática essas coisas boas que a gente viu — disse em áudio enviado quando ainda estava na Ásia.

Na bagagem, a comitiva da Serra, que também conta com o vice-prefeito de Flores da Cunha, Marcio Rech, e o presidente do Mobi, Rodrigo Postiglioni, traz iniciativas tecnológicas para melhorar o atendimento ao cidadão e ações de sustentabilidade, incluindo gestão do lixo.