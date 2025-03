As prioridades do vice-prefeito de Caxias após a viagem a Taiwan

Comitiva se encontrou com equipe do Ministério da Economia de Taiwan

Mobilidade, segurança e saúde são as áreas prioritárias apontadas pelo vice-prefeito de Caxias, Edson Néspolo, para receber incremento tecnológico a partir do que foi visto na missão em Taiwan, na última semana.

Conhecer as experiências, no entanto, é só o primeiro passo de um longo caminho até a implantação efetiva . Os desafios a serem superados passam, inclusive, por captação de recursos.

Presente

No último dia da viagem, a comitiva se reuniu com representantes do Ministério da Economia de Taiwan. Néspolo presenteou-os com uma flâmula de Caxias e um quadro pintado pelo artista Antônio Giacomin, que retrata a cultura gaúcha.