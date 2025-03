Vereadores aprovam projeto para viabilizar vinda de locomotiva a ser instalada no Largo da Estação Férrea, em Caxias do Sul 

A locomotiva está nas dependências da Ulbra Canoas há 20 anos Juliane Ribas / Divulgação

Foi aprovado por maioria de votos na sessão desta quinta-feira (27) da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul o projeto que autoriza o Município a custear despesas necessárias para reparar possíveis danos ocasionados pela retirada de uma locomotiva a vapor das dependências da Ulbra, em Canoas. Segundo o líder de Governo, Daniel Santos (Republicanos), o valor é até R$ 500 mil, mas que o montante não deve se aproximar da quantia prevista.

O patrimônio, que era do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), foi doado oficialmente ao Município por meio de um termo registrado pelo órgão federal. A locomotiva está nas dependências da Ulbra Canoas há 20 anos.

Com cerca de 80 toneladas, a locomotiva a vapor foi fabricada em 1921 pela American Locomotive Company (Alco) e chegou ao Brasil pelo Porto de Rio Grande. O objetivo é que o antigo transporte seja um atrativo turístico e cultural, resgatando a memória ferroviária da cidade e valorizando o patrimônio histórico. No entanto, ainda não há data para instalação do veículo no Largo da Estação Férrea.

Leia Mais Caso Magnabosco: credores aceitam proposta da prefeitura de Caxias e negociação se encaminha para acordo

Com isso, após anunciar corte de gastos em todas as secretarias da prefeitura, o prefeito Adiló Didomenico encaminhou o projeto, em regime de urgência, para agilizar essa vinda da locomotiva para cidade. De acordo com o líder de governo, Daniel Santos (Republicanos), a Ulbra só está buscando uma garantia que o município arcará com os possíveis custos de estragos que podem ocorrer.

— Existe uma lei federal que garante que qualquer estrago, que seja até R$ 150 mil, seja reparado. A Ulbra tem receio que passe desses R$ 150 mil. Então estima-se um gasto que pode chegar, dentro das estruturas com o que tem na volta, até R$ 500 mil, mas não vai chegar a isso — explicou Santos.

O líder de Governo também salientou que o transporte da locomotiva será realizado por uma empresa privada que doou a ação, não onerando custos ao município. O gasto que fica para a prefeitura é somente nos possíveis estragos que a retirada pode causar. Além disso, comentou que uma locomotiva similar no exterior custa em torno de R$ 40 milhões e que a Ulbra está no direito dela de cobrar essa garantia do município.

— Então eu acho nada mais justo do que ter essa garantia, porque você está indo lá numa propriedade de outros, em outra cidade, você vai fazer toda uma movimentação para trazer um patrimônio que é muito importante. Eu vejo que o pessoal faz uma polêmica sobre a relevância dela para Caxias. Eu acho que isso é imensurável, seja pela questão histórica e valor financeiro — destacou Santos.

Sobre a questão de regime de urgência, o líder de Governo esclareceu que é para que consigam instalar a locomotiva antes de entregarem as obras no Largo da Estação Férrea.

— A obra, na verdade, está se atrasando porque a gente precisa colocar a locomotiva lá para finalizar, para não ter problema da hora que trazermos o trem e ai estragar a calçada, a estrutura, daí tem que refazer de novo. Então, por isso está tendo até essa urgência, para justamente dar acabamento na obra — comentou.

Leia Mais Laudo recomenda demolição imediata de três sobrados interditados em Caxias do Sul

Durante a votação do projeto, alguns vereadores questionaram sobre o custo do restauro da locomotiva, o qual ainda não foi divulgado publicamente. A reportagem questionou a prefeitura que revelou que há um estudo que estima R$ 1,4 milhão para a recuperação, mas Santos reforçou que será para fins de patrimônio histórico.

— Já foi feito um estudo para reformar para fins de patrimônio histórico. Não para ficar em funcionamento. E isso já está sendo captado e já tem conversas do Executivo com deputados para vir através de emendas parlamentares para o restauro dela — disse o líder de Governo.

Como foi a discussão e votação

Vereadores como Hiago Morandi (PL), Capitão Ramon (PL), Daiane Mello (PL), Estela Balartin (PT) e Sandra Bonetto (Novo) questionaram a falta de transparência do projeto, por não detalhar os valores que podem ser gastos. Os cinco votaram contra.

Já vereadores da situação, como Marisol Santos (PSDB), Aldonei Machado (PSDB), Elói Frizzo (PSB) e Rafael Bueno (PDT), defenderam a vinda da locomotiva como um incentivo ao turismo e cultura de Caxias do Sul.