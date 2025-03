Parlamento Regional da Serra discute recuperação dos municípios e financiamento da saúde; veja outros destaques da política

Presidente da Câmara de Caxias, Lucas Caregnato, na tribuna em reunião do Parlamento Regional. Guilherme de Paula/Câmara Caxias / Divulgação

O Parlamento Regional da Serra Gaúcha fez mais uma reunião nesta quinta-feira (27). O encontro foi em Flores da Cunha e o representante de Caxias do Sul foi o presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT).

A sessão discutiu medidas para a recuperação dos municípios em função da enchente do ano passado e também a qualificação de setores essenciais para a região. Houve a participação de representantes do Estado detalhando os recursos disponíveis no Funrigs, fundo que tem financiado as obras de reconstrução.

Em pronunciamento, Caregnato defendeu a participação dos demais municípios no financiamento da saúde da região, especialmente para alta complexidade.

Sem aviso

O Parlamento Regional está sob a presidência do vereador de Antônio Prado Gelsomir Corassa (PL). A nova direção foi escolhida no fim de janeiro sem que a Câmara de Caxias tenha sido avisada. Foi a cidade quem liderou a criação do colegiado. Outros municípios também não foram informados.

Reconhecimento

A equipe da 1ª Delegacia de Polícia Distrital de Caxias do Sul recebeu um voto de congratulações da Câmara de Vereadores, nesta sexta-feira (28).

Foi um reconhecimento pelas 120 prisões feitas até o momento pela unidade, o que corresponde a mais da metade do total de detenções na área coberta pela Delegacia Regional de Caxias.

O voto afirma que o número é resultado do "profissionalismo, da coragem e do compromisso". A homenagem foi proposta pelo vereador Hiago Morandi (PL).

Profissionais da segurança pública que receberam a homenagem proposta pelo vereador Hiago Morandi (PL). Giovani Júnior / Divulgação

Equipe homenageada:

Augusto Cavalheiro Neto (delegado regional)

Rodrigo Kegler Duarte (delegado titular da 1ª DP)

Jairo Braun Pasqualetto (inspetor)

Maurício Marquardt (escrivão)

Eduardo José Baron (inspetor)

Mateus Emânuel Pezzi dos Santos (escrivão)

Simone Fulginiti Pfützenreuter (comissária)

Fernando Greisson de Barros Sant'Anna (escrivão)

Priscila Mello de Oliveira (escrivã)

Irilene Fantin (comissária)

Sabrina Naiara Fey (escrivã)

André Luiz Tonietto (escrivão)

Tamy Umezu Cezar (inspetora)

Mauricio de Avila Braga (inspetor)

Eduarda Alves (estagiária)

Yasmin Sonda (estagiária)

Heitor Braun (estagiário)





Mauro intermedeia reajuste de auditores

Aproveitando o bom trânsito de Mauro Pereira pelos gabinetes de Brasília, auditores-fiscais da Receita Federal procuraram o chefe do Escritório Municipal de Relações Institucionais e Representação de Caxias na Capital Federal para encaminhar demandas da categoria.

Ele se reuniu com profissionais da área por três vezes ao longo da semana e intermediou conversas com parlamentares e com o governo federal a respeito da recomposição inflacionária para o biênio 2025/2026. Os auditores ainda não foram contemplados pela medida e estão em greve há quatro meses.

Entre o grupo que se reuniu com Mauro está Cláudio Cabral de Azevedo Filho, de Caxias do Sul.

Geração de energia com distribuição de água

Companhia catarinense implantou sistema no ano passado Laura Piola / Divulgação

Uma comitiva do Samae esteve em Joinville (SC) nos últimos dias para conhecer um sistema de geração de energia a partir da própria distribuição de água.

Implantado pela Companhia Águas de Joinville em janeiro do ano passado, o sistema consiste em uma turbina que produz eletricidade a partir do deslocamento da água em uma adutora. É um processo semelhante ao das hidrelétricas. A energia gerada é usada para realimentar o sistema de distribuição de água.

A implantação de um sistema semelhante permitiria ao Samae reduzir a conta de energia, uma das maiores da Serra, segundo o diretor-presidente João Uez, que estava na viagem. A autarquia também já implantou um sistema de energia solar.

Marco Feliciano em Caxias

O deputado federal pelo PL e pastor Marco Feliciano estará em Caxias do Sul no dia 16 de maio. Ele vai participar do 6º aniversário do Vigilhão Remanescentes do Monte, nos pavilhões da Festa da Uva.