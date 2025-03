Moção sobre aborto domina sessão na Câmara de Caxias; veja outros destaques da política

A maior parte da sessão desta quinta-feira (27) foi dedicada à discussão de uma moção favorável a dois projetos em tramitação no Congresso Nacional. São propostas que se opõem a flexibilizações e novas regras em relação ao aborto dentro do que já é permitido pela legislação brasileira.

No debate, o presidente da Casa, Lucas Caregnato (PT), cobrou responsabilidade na discussão e, ouvido atentamente pelos colegas, revelou ter sido fruto de um estupro da mãe biológica .

A discussão também teve momentos mais acalorados, quando a vereadora Andressa Marques (PCdoB) defendeu não levantar questões religiosas no debate do tema. Pedro Rodrigues (PL) e Calebe Garbin (PP), que são evangélicos, reagiram e Rodrigues chegou a deixar o plenário.

Entulho

O vereador Capitão Ramon (PL) definiu como "entulho" a locomotiva que será doada pela Ulbra e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a Caxias do Sul. A máquina a vapor deve ficar na Estação Férrea revitalizada. Momentos depois, o parlamentar pediu para retirar a expressão dos registros.

O debate está longe de um consenso. A oposição defende que os recursos sejam destinados a outras áreas, como a saúde, e questiona o efeito turístico pretendido com a locomotiva . Já a base governista argumenta que é necessário haver atrativos nos espaços públicos para uso da população.

O assunto, porém, deve ganhar novos capítulos, já que a restauração do equipamento deve ser milionária e ainda não há definição sobre a origem dos recursos. A autorização concedida pela Câmara é para ressarcimento à Ulbra caso haja danos ao campus com a retirada do maquinário de lá.