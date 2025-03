Inauguração da última etapa do Multipalco vira tributo a Eva Sopher 

Thalis Bolzan, Beatriz Araújo, Eduardo Leite, Renata Sopher, Ruth Sopher e Antônio Hohlfeldt na inauguração do Teatro Simões Lopes Neto Maurício Tonetto / Palácio Piratini,divulgação

A inauguração do Teatro Simões Lopes Neto, no início da noite desta quinta-feira (27), reuniu a elite cultural do Rio Grande do Sul no complexo Multipalco, obra idealizada por Eva Sopher e executada ao longo dos últimos 22 anos.

O governador Eduardo Leite cortou a fita ao lado da secretária da Cultura, Beatriz Araújo, do presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antônio Hohlfeldt, sucessor de dona Eva, e das filhas dela, Ruth e Renata.

Dona Eva foi reverenciada nos discursos e nos comentários do público por sua dedicação à cultura do Rio Grande do Sul, primeiro na restauração do São Pedro e, depois, na concepção do Multipalco. Ela ia pessoalmente bater à porta dos empresários para pedir dinheiro para a obra.

Os ex-governadores Jair Soares (PP), Olívio Dutra (P) e José Ivo Sartori (MDB) prestigiaram a inauguração. O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, e o ex-secretário da Cultura Roque Jacoby aplaudiram a conclusão da obra, financiada em parte com recursos da Lei de Incentivo às Cultura. O Banrisul foi um dos principais investidores.

Até junho de 2026, o Simões Lopes Neto vai receber os espetáculos durante o período de restauração do São Pedro, que está fechado para reforma.

O Multipalco foi sendo inaugurado em etapas. O prédio de sete andares e 18 mil metros quadrados agora tem o Simões Lopes Neto, o Olga Reverbel, a Concha Acústica, salas de música, de circo e de dança.