Em Brasília, vice-governador tenta destravar duplicação da BR-290

Gabriel Souza (E) teve agenda no Ministério dos Transportes nesta segunda-feira (31).

Preocupado com a demora na execução de obras federais no Rio Grande do Sul, o vice-governador Gabriel Souza passou a maior parte da manhã desta segunda-feira (31) no Ministério dos Transportes. Na agenda, três temas essenciais para o desenvolvimento e a integração do Estado aos países do Mercosul: a duplicação da BR-290 (lotes 1 e 2, que estão suspensos desde 2015), três pontes internacionais e ferrovias. A secretária de Planejamento, Danielle Calazans, acompanhou o périplo.

Gabriel conversou com o secretário executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, e saiu com esperança de que a duplicação do Lote 1, entre os quilômetros 112,3 e 142 (Eldorado do Sul e o Parque Eldorado) comece ainda neste semestre. Santoro disse que as duas empresas vencedoras da licitação, a Bolognesi Engenharia (lote 1) e a Toniolo Busnello (lote 2), desistiram do contrato.

No lote 1, a segunda colocada, que está capitalizada e é responsável por outras obras no Estado, incluindo a duplicação do lote 3, será chamada a assumir. A empresa já sinalizou que aceita. A ideia é começar pelos trechos que não alagaram na enchente e que podem ser duplicados de acordo com o projeto original. Para os trechos que alagaram, especialmente perto do entroncamento com a BR-116, será preciso fazer um contrato suplementar, já que a rodovia terá de ser mais elevada.

A duplicação do lote 2, entre os km 142 e 172,08, não começará tão cedo. Santoro informou que será preciso realizar uma nova licitação.

Três pontes internacionais

Na visita ao Ministério dos Transportes, Gabriel Souza apresentou a proposta do governo gaúcho de pagar o anteprojeto de três pontes internacionais que deverão ser construídas pelo governo federal, mas ainda não foram licitadas. São as ligações entre Porto Xavier e San Javier, Tiradentes do Sul e Puerto Soberbo e Itaqui-Alvear, todas na fronteira com a Argentina.

Santoro disse que a proposta gaúcha era bem-vinda. Gabriel pediu ao Ministério das Relações Exteriores para que assine um termo de cooperação com a Argentina, permitindo que os técnicos responsáveis pelo anteprojeto façam medições e estudo de solo do outro lado do rio Uruguai.

Ferrovias, a novela sem fim

Uma das principais missões de Gabriel em Brasília é tentar desembaraçar o imbróglio em que se transformaram as ferrovias gaúchas nos últimos anos, com o desinteresse da concessionária Rumo em investir. O vice-governador pediu ao secretário de Ferrovias, Leonardo Ribeiro, que a Rumo abra mão dos 46 quilômetros usados para turismo no Vale do Taquari. O trecho precisa ser restaurado — o governo federal calcula que são necessários R$ 150 milhões e a Rumo orçou em R$ 300 milhões.

A empresa sinalizou que não tem interesse em explorar esse trecho. O impasse está na execução das obras de reparação, incluindo o pilar avariado pela enchente e que terá de ser restaurado em Muçum. O governo gaúcho sugere que a Rumo faça o conserto e acerte as contas com o governo federal, já que tem débitos de outros contratos.

A empresa sinalizou que teria interesse em explorar o trecho Cruz-Alta Rio Grande, apenas. Mas apresentou estudos que o governo gaúcho considera subestimados em relação à movimentação de cargas. Na quarta-feira (2), em reunião do Conselho do Plano Rio Grande, será apresentado outro estudo, encomendado pela Portos RS, que mostra números bem diferentes. Santoro participará por videoconferência.