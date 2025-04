Melo será vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos

A eleição e a posse da nova diretoria da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) para o biênio 2025-2027 ocorrem no dia 7 de abril, às 16h, no Unique Palace, em Brasília. Não haverá disputa, já que foi possível formar uma chapa de consenso .

Entre os temas que devem esquentar o congresso dos prefeitos de grandes cidades estão a representação das cidades no Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a reforma tributária e o impacto para os municípios das mudanças no Imposto de Renda, além dos desafios dos municípios nas áreas de segurança pública, mobilidade e clima. Está confirmada a participação do embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30.