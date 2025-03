Nardes diz que coluna fez "ilação infundada” ao concluir que ele sabia de trama golpista

Em resposta à nota " Áudio de Nardes indica conhecimento de trama golpista ", o ministro contestou a conclusão da coluna e disse que se trata de “ilação infundada”. De acordo com a assessoria de Nardes, o áudio vazado em novembro de 2022 (e não em dezembro, como constou na coluna), era “um diálogo privado entre amigos sobre o clima político e não tem relação com os eventos do início de 2023”.

De fato, à época Nardes deu essa mesma explicação, como mencionado na coluna. O ministro nunca explicou, porém, o que quis dizer com as seguintes frases: “Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. É questão de horas, dias, uma semana que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação, imprevisíveis. Vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação pode se desencadear de forma positiva, apesar deste conflito que deveremos ter nos próximos dias".

“É hora de focar no bem-estar do povo brasileiro e na manutenção de um ambiente democrático saudável”, completa.

Em dezembro, dois fatos graves ocorreram em Brasília e, sabe-se agora, têm conexão com a tentativa de impedir a posse do presidente eleito. Primeiro, foi a queima de carros, com tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal, no dia da diplomação de Lula. O outro foi a colocação de uma bomba em um caminhão de querosene de aviação próximo ao aeroporto de Brasília, que poderia ter provocado uma tragédia se tivesse explodido.