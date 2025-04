Farroupilha recebe nova ambulância do Samu 

Farroupilha recebeu nesta segunda-feira (31) uma das 12 ambulâncias encaminhadas para municípios da Serra . Os veículos também estão sendo enviados para as cidades de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Garibaldi, Guaporé, Nova Petrópolis, Nova Prata, São Francisco de Paula e Serafina Côrrea. No dia 27 de março, o Governo Federal anunciou mais duas ambulâncias para Bento.

Todas as cidades beneficiadas receberão uma ambulância, com exceção de Bento, que garantiu três, sendo elas Unidades de Suporte Avançado (USA) - também conhecidas como UTI Móvel. Caxias do Sul também foi contemplada com uma unidade da USA.