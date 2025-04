Moradores de Galópolis e Vila Cristina têm isenção da conta do Samae estendida até junho de 2025

A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do RS (Agesan), autorizou o Samae a prorrogar de três meses para dez meses a isenção do pagamento mensal da conta dos moradores de Galópolis e Vila Cristina, em Caxias do Sul, que ainda não retornaram para suas as casas após as chuvas de maio do ano passado.