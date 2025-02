Theatro São Pedro fechará as portas por um ano e três meses para obras

São Pedro receberá melhorias voltadas a prevenção de incêndio e acessibilidade. Chico Lisboa / Divulgação

A partir do dia 24 de março, o Theatro São Pedro, um dos mais tradicionais e queridos palcos gaúchos, fechará as portas. Por um ano e três meses, se as previsões se confirmarem, o prédio passará por obras destinadas a prevenção de incêndio e a melhorias na acessibilidade.

A reabertura deve ocorrer em 27 de junho de 2026, dia do aniversário de 168 anos da casa, inaugurada em 27 de junho de 1858. Até lá, toda a programação será acolhida pelo novo Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher, com inauguração marcada para o próximo dia 27.

— Há 10 anos, o Ministério Público vinha solicitando ações de prevenção a incêndio. Depois da tragédia na boate Kiss e do fogo no Museu Nacional, no Rio, isso se tornou ainda mais urgente. Foi um longo processo até a contratação de uma empresa especializada, chancelada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Serão investidos R$ 20 milhões pelo governo do Estado, e nós cuidamos para o fechamento do teatro ocorresse de forma paralela à abertura do Simões Lopes Neto — diz Antonio Hohlfeldt, presidente da Fundação Theatro São Pedro.

Hohlfeldt explica que a obra envolverá a substituição de todos os tecidos (inclusive a cortina do palco) por materiais antichamas e a pintura de madeiras com tintas resistentes a altas temperaturas, entre outras medidas.

Para melhorar o acesso de cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção, será instalado um elevador junto à chapelaria, além de uma rampa na lateral do prédio. Os banheiros do térreo e do primeiro piso serão adaptados. Na plateia, haverá áreas para cadeirantes e poltronas para pessoas com obesidade.

— São alterações importantes e necessárias — destaca o presidente.

Concha acústica

Outra novidade prestes a ser anunciada é a instalação de teto retrátil na Concha Acústica, anfiteatro aberto que funciona do lado de fora do Theatro São Pedro.