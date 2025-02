Com tapete vermelho e máscaras de Fernanda Torres, Bolão do Oscar celebra 10 anos no 4º Distrito

Um evento que começou como uma brincadeira entre amigos em Porto Alegre cresceu e, em 2025, celebra 10 anos com uma edição especial. O Bolão do Oscar , criado por Jhonattan Queiroz, reunirá apaixonados por cinema na Cervejaria Delta Brew, no 4º Distrito, neste domingo (2), a partir das 19h, para acompanhar a premiação mais prestigiada de Hollywood.

A ideia do bolão surgiu de reuniões caseiras, nas quais amigos do "clube do filme" faziam apostas valendo chocolate. Com o tempo, o criador do encontro e dono da loja de mídia física Cinne Vício decidiu ampliar o formato, levando a experiência para um público maior. A primeira celebração oficial ocorreu em 2015, reunindo cerca de 50 pessoas. O sucesso foi imediato, com todos os ingressos esgotados.