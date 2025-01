Fernanda Torres, obrigada por tanto

Fernanda Torres se consagra no Globo de Ouro 2025.

Em uma temporada de performances femininas incríveis no cinema, quando parecia impossível uma vitória brasileira, Fernanda Torres foi lá e venceu . Vinte e cinco anos depois de sua mãe, Fernanda Montenegro, ter estado lá, o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama é nosso , ou melhor, dessa mulher excepcional, que representou o país com classe, elegância, sobriedade, inteligência e respeito.

— O mesmo está acontecendo agora no mundo, com tanto temor. Esse filme nos ajuda a pensar em como sobreviver em momentos difíceis — disse Fernanda, com o merecido, esperado e improvável prêmio nas mãos.